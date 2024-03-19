Japonya, 17 yıl sonra ilk kez faiz artırdı
Japonya Merkez Bankası (BOJ) negatif faiz politikasını sona erdirdi. Banka dün 17 yıl sonra ilk kez faizleri artırdı. BOJ politika faizini - yüzde 0,1 ile yüzde 0 aralığından, yüzde 0 ile yüzde 0,1 aralığına yükseltti.
Japonya Merkez Bankası (BOJ) sekiz yıldır uyguladığı negatif faiz politikasına son vererek 17 yıl sonra ilk kez faizleri artırdı.
BOJ yeni kısa vadeli faiz hedefini yüzde 0-0.1 aralığında belirleme kararı aldı.
BOJ, 2016'dan bu yana uygulanan ve uzun vadeli faiz oranlarını sıfır civarında sınırlayan getiri eğrisi kontrol (YCC) politikasını da kaldırdı.
Ancak BOJ, daha önce olduğu gibi "aynı miktarda" devlet tahvili almaya devam edeceğini ve getirilerin hızlı bir şekilde artması durumunda alımları artıracağını açıkladı.
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