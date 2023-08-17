Tayland'da bulduğu altınları polise götüren temizlikçiye belediye başkanından ödül

Yayınlanma: 17.08.2023 - 15:33

Güncelleme: 17.08.2023 - 15:33

Tayland’ın Phetchabun eyaletine bağlı Mueang Phetchabun Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan 55 yaşındaki Ratree Chumwong, Tung Jai Pattana Yolu'ndaki bir evin önünde içinde altın aksesuar olan şeffaf kapaklı kutu buldu.

Ratree, hiç tereddüt etmeden durumu polise bildirdi. Polisin yaptığı araştırma sonucu kutunun sahibine ulaşıldı. Yaklaşık 200 bin baht (153 bin TL) değerinde altın mücevher olan kutu, 31 yaşındaki fotoğrafçı Ittiphon’a teslim edildi.



BELEDİYE TARAFINDAN ÖDÜLLENDİRİLDİ

İçinde altın bulunan kutuyu polise teslim eden Ratree’nin davranışı takdir topladı. Mueang Phetchabun Belediye Başkanı Seksan Niyompeng, temizlik görevlisi Ratree’yi onur belgesi ve bir miktar parayla ödüllendirdi. Seksan ayrıca Ratree'yi belediyenin kadrosuna almayı düşündüklerini belirtti.

Ratree ise olayla ilgili, “Sahibinin üzgün olduğunu biliyorum. Çünkü ben de daha önce altın kolyemi kaybetmiştim” dedi.

Tayland medyası ise Ratree’nin sokakta bulup teslim ettiği altınların değerinin, temizlik görevlisinin 1 yıllık maaşına tekabül ettiğini aktardı.

