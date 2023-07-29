Tayland Kralı'nın doğum günü ülke genelinde kutlandı

Tayland’da Kral Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun’un 71’inci yaş günü görkemli bir şekilde kutlandı.

İHA
Yayınlanma: 29.07.2023 - 14:40
Tayland Kralı'nın doğum günü ülke genelinde kutlandı
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Dünyanın en zengin kralı olarak bilinen Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun’un doğum günü, dün ülke genelinde yapılan törenlerle kutlandı.

Sabah saatlerinde başkent Bangkok’ta bulunan Büyük Saray’da halkla buluşan Kral Vajiralongkorn, daha sonra düzenlenen dini ve resmi törenlere katıldı.

Resmi kutlamalarda Kral’a kız kardeşi Prenses Chulabhorn Srisavangavadhana, Kral’ın ikinci kız kardeşi Prenses Maha Chakri Sirindhorn, Kral’ın kızı Prenses Sirivannavari Nariratana ve Kraliçe Suthida eşlik etti.

Kral Vajiralongkorn adına Büyük Saray bahçesinde düzenlenen resmi törende, geçici Başbakan Prayut Chan-o-cha, hükümet yetkilileri ve resmi davetliler de yerini aldı.

Kraliyet Sarayı’nda konuklarını ağırlayan ve bireysel kutlamaları kabul eden Kral Vajiralongkorn, 71’inci doğum günü konuşmasında tüm Taylandlıları bilgelikleri ile muhakeme yeteneklerini doğru kullanmaya ve sadece kendi iyilikleri için değil, başkalarının da yararına olanı yapmaya çağırdı.

Öte yandan, Kral Vajiralongkorn, doğum günü nedeniyle ülke genelinde dar gelirli halka yönelik büyük çaplı bir yardım kampanyası düzenledi.


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