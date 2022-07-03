Tayland’ın esrarı yasallaştırma kararının ardından bazı Asya ülkeleri uyarı yayınladı

03 Temmuz 2022 Pazar, 13:30

Straits Times’ın haberine göre, Endonezya, Güney Kore ve Japonya’nın Bangkok büyükelçiliklerinden yayımlanan yazılı açıklamada, bu ülkelere esrar taşıyan Tayland vatandaşlarının hapis cezası, para cezası hatta ölüm cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

Bunun yanı sıra Singapur ve Çin de yurt dışındaki vatandaşlarına her türlü esrar kullanımına karşı uyarıda bulundu.

Singapur’da uyuşturucu kullanmak suçundan 10 yıla kadar hapis ve 20 bin dolara kadar para cezası uygulanabiliyor.

Tayland hükümeti, 9 Haziran'da esrar yetiştirmeyi ve bulundurmayı yasal hale getirerek, Asya'da esrarı suç olmaktan çıkaran ilk ülke olmuştu.

Esrar satmanın da suç olmaktan çıktığı Tayland'da yetkililer, yerli esrar ticaretinin tarım ve turizme katkı sağlamasını umuyor ancak ticari kenevir ürünlerinin ülke dışına çıkarılması yasak.

Hükümet, ayrıca esrara ilişkin suçlar sebebiyle cezaevinde bulunan 4 bin kişiyi de tahliye etmeyi planlıyor.

Tayland, 2020'de tıbbi amaçlı esrar üretimini ve kullanımını suç olmaktan çıkaran ilk Asya ülkesi olmuştu.