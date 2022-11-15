Taylandlı YouTuber'a yarasa yemekten 260 bin TL ceza

15 Kasım 2022 Salı, 08:45

Tay dilinde "Baharatlı ve Lezzetli" anlamına gelen Gin Zap Bep Nua Nua kanalının sahibi olan öğretmen Phonchanok Srisunaklua, geçen hafta büyük bir kase yarasa çorbası içerken çektiği videoyu YouTube'a yüklemesinin ardından öfkeye yol açtı, çünkü çorbada kullandığı yarasalar, Asya merkezli nesli tükenmekte olan bir tür olan sarı yarasalardı.

SARS-COV-2 KORKUSU

YouTuber, yarasaları Tayland'ın kuzeyindeki Laos sınırına yakın bir pazardan satın aldığını söyledi. Aynı bölgenin, koronavirüs pandemisini tetikleyen Sars-Cov-2'nin en yakın akrabası olan yarasalara da ev sahipliği yaptığı belirtildi.

Görüntüler nedeniyle Yaban Hayatı Koruma Yasasını ihlal etmekten tutuklanan Phonchano, beş yıla kadar hapis ya da 500 bin baht (yaklaşık 260 bin TL.) para cezasıyla karşı karşıya.

ÇOK SAYIDA PATOJEN İÇERİYOR

Milli Parklar, Yaban Hayatı ve Bitki Koruma Dairesi'nde yaban hayatı sağlık yönetimi grubu başkanı olan Pattaraphon Manee-on, klipte yarasayı gördüklerinde "şok olduklarını" söyledi.

Manee-on basına demecinde, "Bu olay ne Tayland ne de dünyanın bir başka bölgesinde tekrarlanmamalı. Yarasalar çok sayıda patojen içerdiğinden bu çok riskli bir davranış" dedi.

"SALGINLARI TETİKLEYEN DE BU..."

Sydney Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nde virolog Prof. Eddie Holmes ise yarasaların çok sayıda virüs taşıdığını vurguladığı demecinde, "Bunların çoğu insan hücrelerinde çoğalamaz, ancak bazıları çoğalabilir ve hastalıklara neden olabilir. Virüslerin vahşi yaşamdan insanlara bulaşabildiğini biliyoruz ve salgınları tetikleyen de bu. Kendimizi vahşi yaşamdan fiziksel olarak uzaklaştırmak için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor" dedi.

Phonchanok ise tepkilerin ardından özür diledi ve bir daha memelileri yemeyeceğine dair söz verdi.