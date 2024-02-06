Taylor Swift grammy kazandı: Ekibine 5 milyon TL'lik hediye dağıttı
Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift, dördüncü Grammy'sini kazandı. Swift, daha sonra 30 kişilik ekibine 5 milyon TL'lik hediye dağıttı.
34 yaşındaki ABD'li şarkıcı Taylor Swift, 2024 Grammy Ödülleri'nde dördüncü Grammy'sini kazandıktan sonra 30 kişilik ekibine değeri 160 bin doları (5 milyon TL) bulan hediyeler dağıttı.
Ekibindeki kadın arkadaşları için Cartier mücevherler ve Louis Vuitton çantalar tercih eden Swift, 2 bin 100 dolarlık (64 bin TL) Cartier omuz çantalarından sipariş etti.
Erkekler için ise 2 bin 500 dolar (76 bin TL) değerinde seyahat çantaları aldı.
Kendisi için tarihi bir gecede, hayranlarına ve ekibinde her zaman kendisine destek olan tüm çalışanlarına teşekkürlerini sunan Swift, ekibindeki kadın arkadaşları için ayrıca 18K pembe altından yapılmış ve 2 bin 500 dolar değerindeki (76 bin TL) Cartier d'Amour kolyeleri için de sipariş oluşturdu.
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