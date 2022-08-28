Tayvan Boğazı'nda tansiyon yükseldi: Çin ordusu yüksek alarma geçti

28 Ağustos 2022 Pazar, 11:23

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Doğu Muharebe Komutanlığı Bölgesi sözcüsü Şi Yi, Çin'in, ABD kruvazörlerinin Tayvan Boğazı'ndan geçişinin ardından orduyu yüksek alarma geçirdiğini söyledi.

Şi Yi, ordunun, ABD savaş gemilerine eşlik ederek, seyir faaliyetlerini incelediğini duyurdu.

Şi, "Doğu Muharebe Komutanlığı Bölgesi, Amerikan kruvazörlerine eşlik etti ve seyir faaliyetlerini inceledi. Komuta birimleri, herhangi bir provokasyonu zamanında durdurmak için yüksek alarmda" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD Donanmasının Pasifik'teki 7. Filosundan yapılan açıklamada, "USS Antietam ve USS Chancellorsville gemilerinin Tayvan Boğazı'ndan rutin geçiş yaptığı" belirtildi.

Açıklamada, "kruvaziyer" tipi savaş gemilerinin, "Boğaz'a kıyısı olan ülkelerin hiçbirinin karasularında olmayan bir koridoru kullandığı" vurgulandı.

Geçiş, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı ziyaretinden bu yana ABD donanmasının Boğaz'daki ilk seyir faaliyeti oldu.