Tayvan Boğazı'nda tansiyon yükseldi: Çin ordusu yüksek alarma geçti
Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Tayvan Boğazı'ndan geçen ABD savaş gemileri nedeniyle yüksek alarma geçti.
Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Doğu Muharebe Komutanlığı Bölgesi sözcüsü Şi Yi, Çin'in, ABD kruvazörlerinin Tayvan Boğazı'ndan geçişinin ardından orduyu yüksek alarma geçirdiğini söyledi.
Şi Yi, ordunun, ABD savaş gemilerine eşlik ederek, seyir faaliyetlerini incelediğini duyurdu.
Şi, "Doğu Muharebe Komutanlığı Bölgesi, Amerikan kruvazörlerine eşlik etti ve seyir faaliyetlerini inceledi. Komuta birimleri, herhangi bir provokasyonu zamanında durdurmak için yüksek alarmda" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
ABD Donanmasının Pasifik'teki 7. Filosundan yapılan açıklamada, "USS Antietam ve USS Chancellorsville gemilerinin Tayvan Boğazı'ndan rutin geçiş yaptığı" belirtildi.
Açıklamada, "kruvaziyer" tipi savaş gemilerinin, "Boğaz'a kıyısı olan ülkelerin hiçbirinin karasularında olmayan bir koridoru kullandığı" vurgulandı.
Geçiş, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı ziyaretinden bu yana ABD donanmasının Boğaz'daki ilk seyir faaliyeti oldu.
Video Haberler
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Erdek'te yüzen pastane
- Görenler şoke oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Saray'a uzanan rüşvet ağı' iddiası
- Yargıdan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar
- Baklavacı kardeşler işi büyüttü
- Sedat Peker'den yeni paylaşımlar...
- Hürriyet'te 'Sedat Peker' operasyonu
- DEVA'dan Sedat Peker hamlesi
- Mine Tozlu Sineren, rüşvet ağını anlattı
- Aleyna Tilki'nin konserini hedef gösterdiler!
- Kılıçdaroğlu'ndan Sedat Peker açıklaması
- Gökbakar'dan Ural'a sert yanıt