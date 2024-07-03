Tayvan Boğazı'nda tansiyon yükseliyor: Balıkçı teknesine el koydu

Yayınlanma: 03.07.2024 - 16:15

Güncelleme: 03.07.2024 - 16:15

Çin sahil güvenlik ekibi, Fujian eyaleti açıklarında Tayvan’a ait bir balıkçı teknesine el koydu.

Tayvan sahil güvenlik yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, teknenin dün gece saatlerinde Çin’e ait 2 gemi tarafından Tayvan kontrolündeki Kinmen Adaları yakınında, Fujian kıyılarına yaklaşık 20 kilometre mesafede denetim için durdurulduğu belirtildi.

Olayla ilgili bilgi alınmasının ardından Tayvan’a ait 2 devriye gemisinin balıkçı teknesine yaklaşmaya çalıştığı ancak çok sayıda Çin sahil güvenlik gemisi tarafından engellendiği kaydedildi.

Teknenin daha sonra Fujian’daki bir limana çekildiği ifade edilen açıklamada, Tayvan’ın Çin ile temasa geçeceği ve gözaltına alınan balıkçıların en kısa sürede serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.

Balıkçı teknesinde 6 mürettebatın bulunduğu ve Çin’in avlanmayı geçici olarak yasaklamasına rağmen kamalar avladığı bildirildi.

Şubat ayında, Tayvan sahil güvenliği tarafından yasadışı balıkçılık şüphesiyle takip edilen Çin’e ait bir balıkçı teknesi, Kinmen Adaları yakınlarında alabora olmuştu.

Olayın ardından, Çin sahil güvenliği bölgedeki devriye faaliyetlerini arttırmıştı.