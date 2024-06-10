Tayvan'da tatbikat öncesi İHA alarmı: Havadan broşürler atıldı!

Yayınlanma: 10.06.2024 - 12:11

Güncelleme: 10.06.2024 - 12:11

Çin'e ait bir insansız hava aracının, 8 Haziran'da Kinmen hava sahasına izinsiz girdiği belirtilerek, Mashan bölgesi üzerinde broşürler attığı bildirildi.

Broşürlerde, “Çin parçalara bölünemez, yeniden birleşme büyük bir zaman meselesidir” ifadeleri yer aldı.

Çinli yetkilileri, Tayvan kontrolündeki adalara el ilanları veya diğer tanımlanamayan nesneleri bırakmasını durdurmaya çağıran Kinmen yönetimi, bu tür eylemlerin yalnızca yerdeki insanların yaralanmasına neden olmakla kalmayıp aynı zamanda havacılık güvenliğini de ciddi şekilde tehlikeye attığını belirterek, Çinli yetkililerden vatandaşlarının bu tür düzensiz davranışlarda bulunmalarını engellemelerini istedi.

Chinese drone penetrated into Taiwan’s Kinmen and airdropped propaganda leaflets on June 8.



The main message in the text was that “China cannot be divided into parts, reunification is a great matter of time.”



Kinmen is about 10 km east of the city of Xiamen in Fujian, China,… pic.twitter.com/k8YouD4vyJ — Clash Report (@clashreport) June 10, 2024

Kinmen yönetimi, yerel polisin öğleden sonra ilçenin Polis Bürosu üzerinde uçan tanımlanamayan bir drone tespit ettiğini, ancak memurların drone'u düşürmek için sinyal bozucu silahlarını kullanmak üzereyken, drone'un hızla Xiaoximen ve Houhu yönünde uçtuğunu açıkladı.

Kinmen Savunma Komutanlığı durumu yakından izlediğini ve ordunun standart operasyon prosedürlerine uygun olarak gerekli karşı önlemleri almaya hazır olduğunu belirtti.

Komutanlık, ordunun İHA videolarını incelediğini ve İHA'nın bir askeri üssün yakınında uçmadığını tespit ettiğini söyledi.

Tayvan Genelkurmay Başkanı Mei Jiashu, olayın, Temmuz ayında Kinmen adalarında düzenlenecek “Han Guang-40” tatbikatından önce meydana geldiğini söyledi.

KİNMEN ADALARI

Kinmen veya Quemoy adaları, Tayvan'a bağlı bir takımada ve Tayvan'ın ilçelerinden biridir.

Tayvan Boğazı'nın batısında, Çin'in Fujian eyaleti kıyısı yakınlarında ve Xiamen'den 1.5 km uzaklıkta yer almaktadır.