Tayvan'da tatbikat öncesi İHA alarmı: Havadan broşürler atıldı!

Çin'e ait bir insansız hava aracının, 8 Haziran'da Kinmen hava sahasına izinsiz girdiği belirtilerek, Mashan bölgesi üzerinde broşürler attığı bildirildi.

Broşürlerde, “Çin parçalara bölünemez, yeniden birleşme büyük bir zaman meselesidir” ifadeleri yer aldı.

Çinli yetkilileri, Tayvan kontrolündeki adalara el ilanları veya diğer tanımlanamayan nesneleri bırakmasını durdurmaya çağıran Kinmen yönetimi, bu tür eylemlerin yalnızca yerdeki insanların yaralanmasına neden olmakla kalmayıp aynı zamanda havacılık güvenliğini de ciddi şekilde tehlikeye attığını belirterek, Çinli yetkililerden vatandaşlarının bu tür düzensiz davranışlarda bulunmalarını engellemelerini istedi.

Chinese drone penetrated into Taiwan’s Kinmen and airdropped propaganda leaflets on June 8.



The main message in the text was that “China cannot be divided into parts, reunification is a great matter of time.”



Kinmen is about 10 km east of the city of Xiamen in Fujian, China,…