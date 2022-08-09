Tayvan duyurdu: Çin, işgal hazırlığı yapıyor
Tayvan Dışişleri Bakanı Jaushieh Joseph Wu, Çin’in tatbikatlarla Tayvan işgaline hazırlık yaptığını öne sürdü.
Tayvan Dışişleri Bakanı Jaushieh Joseph Wu, Çin’in Tayvan etrafında düzenlediği tatbikatlara yönelik açıklamalarda bulundu.
Joseph Wu, Tayvan’ın söz konusu tatbikatları şiddetle kınadığını ve bu tatbikatların sorumsuzca olduğunu belirterek, Çin’in eylemlerinin bir sonucu olarak bölgesel barış ve istikrarın da tehlikeye girdiğini ifade etti.
Wu, “Çin, Tayvan'ın işgaline hazırlanmak için askeri tatbikat yapıyor. Tayvan'da halkın moralini zayıflatmak amacıyla geniş çaplı askeri tatbikatlar ve füze fırlatmalarının yanı sıra siber saldırılar, dezenformasyon ve ekonomik zorlamalar yapıyor. Tayvan kesinlikle diğer ülkelerle ilişkilerini sürdürme ve uluslararası topluluğa katılma ve katkıda bulunma hakkına sahiptir. Tayvan halkı da demokratik sistem aracılığıyla kolektif iradesini ifade etme hakkına sahiptir” dedi.
'ÇİN, TAYVAN’I YILLARDIR TEHDİT EDİYOR'
Wu, Çin’in, Tayvan’ı yıllardır askeri anlamda tehdit ettiğini belirterek, “Çin, Tayvan'ı yıllardır askeri olarak tehdit ediyor ve çabalarını artırmaya devam ediyor. Bu bir gerçek. Çin, Tayvan Boğazı üzerindeki mülkiyetini açıkça ilan etti. Çin, uluslararası toplumun, Tayvan Boğazı'nın sularında seyrüsefer özgürlüğünü etki altına almaya çalışmaktadır” diye konuştu.
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