Tayvan lideri Tsai, Çin'e meydan okudu: Geri adım atmayacağız

25 Ekim 2022 Salı, 15:33

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Taipei'de düzenlenen Dünya Demokrasi Hareketi Küresel Toplantısı'nın açılışında, liberal ve demokratik toplumların Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Tsai Ing-wen, "Rusya'nın sebepsiz yere Ukrayna'yı işgal etmesi bunun başlıca örneği oldu, otoriter bir rejimin yayılmacılık adına her şeyi yapabileceğini gösterdi" dedi.

Tsai, Tayvan'ın bu türden saldırganlığa aşina olduğunu, son yıllarda Çin'in Ada'ya yönelik askeri ve ekonomik baskılar ve siber saldırılar gibi tehditlerini artırdığını belirterek, "Ancak artan tehditler karşısında Tayvan halkı asla geri adım atmadı, demokratik rejiminin altını oymak isteyen güçlere karşı çıkarak mücadele azmini gösterdi" ifadelerini kullandı.

Tsai'nin sözleri, Çin'i yöneten Komünist Partinin geçen hafta yaptığı 20. Ulusal Kongresi'nde Parti Tüzüğü'ne "Tayvan'ın bağımsızlığına karşı çıkılması" ve "tek ülke, iki sistem anlayışının kararlılıkla savunulmasına" ilişkin ifadelerin eklenmesine karar verilmesinin ardından geldi.

ÇİN-TAYVAN ANLAŞMAZLIĞI

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Koumintag) güçleri ile Mao Zıdong önderliğindeki Çin Komünist Partisi (ÇKP) güçleri arasında yaşanan iç savaşta galip gelen Komünistler, 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmişti.

İç savaşı kaybeden Koumintag üyeleri ise Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek burada geçici hükümet kurmuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ayrılık hala sürüyor.