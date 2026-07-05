Tayvan ordusunda 25 yıl sonra 'anti-komünist' eğitim yeniden başladı

Tayvan, Çin tehdidinin arttığını belirterek askeri akademi mezunlarına verilen “anti-komünist vatanseverlik eğitimi”ni yeniden başlattı.

Karar, Tayvan’ın Çin’e ait 110’dan fazla askeri ve sahil güvenlik gemisini takip ettiğini duyurduğu dönemde geldi.

Tayvan Savunma Bakanlığı, askeri mezunlara yönelik derslerin yeniden başlatılmasının, ulusal güvenlik tehditlerinin daha net anlaşılması için gerekli olduğunu bildirdi.

Bakanlık açıklamasında, askerlerin “neden savaştıklarını ve kimin için savaştıklarını” açık biçimde kavramalarının önemine dikkat çekildi.

Soğuk Savaş döneminde Tayvan’da Çin Komünist Partisi’ne karşı yürütülen kampanyalar yaygındı.

Ancak askeri mezunlara verilen resmi “anti-komünist vatanseverlik eğitimi” 2002’de sona erdirilmiş ve programın adı “vatanseverlik eğitimi” olarak değiştirilmişti.

ÇİN TEHDİDİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Tayvan yönetimi, programın yeniden başlatılmasına gerekçe olarak Çin’in artan askeri faaliyetlerini ve Tayvan içindeki sızma riskini gösterdi. Tayvan Savunma Bakanlığı, derslerde Çin politikalarından sorumlu Anakara İşleri Konseyi, Ulusal Güvenlik Konseyi, Adalet Bakanlığı ve Academia Sinica’dan yetkililerin de sunum yapacağını açıkladı.

Bakanlık, eğitimin amacının mezunlarda “dost ve düşman bilincini” netleştirmek olduğunu belirtti.

Karar, Tayvan çevresinde Çin askeri hareketliliğinin arttığı bir dönemde geldi. Tayvan Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Joseph Wu, cuma günü itibarıyla Tayvan’ın birinci ada zinciri boyunca Çin’e ait 110’dan fazla askeri ve sahil güvenlik gemisini takip ettiğini duyurdu.

Wu, Japonya’dan Tayvan’a, Filipinler’e ve Borneo’ya uzanan bölgeyi kapsayan birinci ada zincirindeki bu hareketliliği “Çin’in yayılmacılığının açık işareti” olarak nitelendirdi.

Çin Sahil Güvenliği’nin Tayvan’ın doğu kıyıları açıklarında yeni bir devriye başlatması da Taipei yönetiminin tepkisini çekti. Tayvan, Pekin’in bu sularda hiçbir yetkisi olmadığını belirterek Çin’in egemenlik iddialarını reddetti.

Çin ise Tayvan’ı kendi toprağının parçası olarak görüyor ve adayı kontrol altına almak için güç kullanmaktan vazgeçtiğine dair bir taahhütte bulunmuyor. Tayvan hükümeti ise Pekin’in egemenlik iddialarını kabul etmiyor.