Tayvan'da 6.0 büyüklüğünde deprem
Tayvan'ın güneyinde 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Tayvan'ın güneyinde 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Derinliği 10 km olarak kaydedilen deprem 19:17 saatlerinde gerçekleşti.
Depremin ardından herhangi bir can veya mal kaybı açıklaması yapılmadı.
Etiketler: #tayvan #deprem #Araştırma
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