Tayvan'da 6.0 büyüklüğünde deprem

Tayvan'ın güneyinde 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tayvan'da 6.0 büyüklüğünde deprem
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.01.2025 - 19:59

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Tayvan'ın güneyinde 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Derinliği 10 km olarak kaydedilen deprem 19:17 saatlerinde gerçekleşti.

Depremin ardından herhangi bir can veya mal kaybı açıklaması yapılmadı.


Etiketler: #tayvan #deprem #Araştırma

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