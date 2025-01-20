Tayvan'da 6.0 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma: 20.01.2025 - 19:59

Güncelleme: 20.01.2025 - 19:59

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Tayvan'ın güneyinde 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Derinliği 10 km olarak kaydedilen deprem 19:17 saatlerinde gerçekleşti.

Depremin ardından herhangi bir can veya mal kaybı açıklaması yapılmadı.