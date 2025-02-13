Tayvan’da alışveriş merkezinde patlama: Ölü ve yaralılar var
Tayvan’ın Taichung şehrindeki bir alışveriş merkezinde meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Tayvan’ın Taichung şehrinde bulunan "Shin Kong Mitsukoshi" alışveriş merkezinin tadilatta olan 12. katında şiddetli patlama meydana geldi.
Bölgeye polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyeden yapılan açıklamada, 5 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı aktarıldı.
Patlamanın restorandaki gaz kaçağındaki kaynaklanmış olabileceği belirtildi.
Tayvan lideri Lai Ching-te, patlamanın nedeninin hızla araştırılması çağrısında bulundu.
Patlamada kırılan camlar nedeniyle ana yol trafiğe kapatılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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