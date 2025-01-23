Tayvan'da casusluk operasyonu: Emekli korgeneral örgüt kurmakla suçlandı

Yayınlanma: 23.01.2025 - 10:22

Güncelleme: 23.01.2025 - 10:27

Taiwan News'un haberine göre, Savcılık, "Çin Cumhuriyeti Tayvan Askeri Hükümeti" adlı grubun lideri olduğu iddia edilen Kao'nun, diğer 5 kişiyle birlikte Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun askeri istihbarat personeli tarafından işe alındığını öne sürdü.

Aktif görevdeki askeri personeli işe alarak gizli bilgi toplama ve stratejik konuşlanmaları izleme girişiminde bulunduğu ileri sürülen grubun, insansız hava araçlarını kullanarak mobil askeri radar araçları ve diğer muharebe tatbikatları üzerinde gözetim operasyonlarını simüle ettiği iddia edildi.

Savcılar, üst düzey bir ordu mensubu olan Kao'nun yüksek sadakat sorumluluğu taşımasına rağmen kişisel kazanç amacıyla örgüt kurarak "Çin Halk Kurtuluş Ordusu istihbarat personelinden finansman aradığını" ve silahlı bir grup oluşturduğunu ifade etti.

Kao'nun, ulusal güvenliği ve toplumsal istikrarı tehdit eden faaliyetlerde bulunduğunu belirten savcılar, Kao için en az 10 yıl, diğer 5 kişi için ise 3 ila 8 yıl arasında değişen hapis cezaları talep etti.