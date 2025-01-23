Tayvan'da casusluk operasyonu: Emekli korgeneral örgüt kurmakla suçlandı
Tayvanlı emekli korgeneral Kao An-kuo ve 5 kişi, Tayvan Yüksek Savcılık Ofisi tarafından, Ulusal Güvenlik Yasasını ihlal etmek ve" Çin yanlısı bir grup" organize etmekle suçlandı.
Taiwan News'un haberine göre, Savcılık, "Çin Cumhuriyeti Tayvan Askeri Hükümeti" adlı grubun lideri olduğu iddia edilen Kao'nun, diğer 5 kişiyle birlikte Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun askeri istihbarat personeli tarafından işe alındığını öne sürdü.
Aktif görevdeki askeri personeli işe alarak gizli bilgi toplama ve stratejik konuşlanmaları izleme girişiminde bulunduğu ileri sürülen grubun, insansız hava araçlarını kullanarak mobil askeri radar araçları ve diğer muharebe tatbikatları üzerinde gözetim operasyonlarını simüle ettiği iddia edildi.
Savcılar, üst düzey bir ordu mensubu olan Kao'nun yüksek sadakat sorumluluğu taşımasına rağmen kişisel kazanç amacıyla örgüt kurarak "Çin Halk Kurtuluş Ordusu istihbarat personelinden finansman aradığını" ve silahlı bir grup oluşturduğunu ifade etti.
Kao'nun, ulusal güvenliği ve toplumsal istikrarı tehdit eden faaliyetlerde bulunduğunu belirten savcılar, Kao için en az 10 yıl, diğer 5 kişi için ise 3 ila 8 yıl arasında değişen hapis cezaları talep etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Atlamaya' babasıyla konuşurken karar vermiş
- 'Sorumluluk kimde' sorusuna yanıt bulundu
- 'Yangın bahsedilen yerden çıkmadı'
- Beypiliç’ten açıklama geldi!
- Otel yangını faciasında can kaybı arttı!
- Bolu Belediyesi'ne 'yangın' operasyonu!
- Denetimden geçemeyince başvuruyu geri çekmişler
- ‘İnsanlar çocuklarını hayatta kalabilsin diye...'
- İmzasını unuttu, istifaya çağırdı!
- 'O masadan Sayın Bakan istifa ederek kalkacak'