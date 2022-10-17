Tayvan'daki siyasi partiler ve siyasetçiler Çin Komünist Partisi'nin Ulusal Kongresi için tebrik mesajları gönderdi

17 Ekim 2022 Pazartesi, 12:50

ÇKP Merkez Komitesi'ne mesaj gönderen, Kuomintang Merkez Komitesi, 1992 Konsensüsü ve "Tayvan'ın bağımsızlığına" karşı çıkılması sayesinde, Tayvan Boğazı'nın iki yakası arasında alışveriş ve işbirliğinde verimli sonuçlar elde edildiğini söyledi.

Kuomintang Merkez Komitesi, Tayvan Boğazı'nın her iki tarafındaki halka fayda sağlamak, boğazdaki barış ve istikrarı korumak ve boğazın iki yakası arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini teşvik etmek üzere iki partinin farklılıklarını bir yana koyarak diyaloglarını sürdürülmesi, samimi şekilde işbirliği yürütülmesi, karşılıklı güvenin derinleştirilmesi ve ortak zemin arayışında bulunmasına yönelik umudunu dile getirdi.

ÇKP Merkez Komitesi, Kuomintang Merkez Komitesi'ne yanıt olarak gönderdiği mesajında, 1992 Konsensüsü'ne bağlılık ve "Tayvan'ın bağımsızlığına" karşı çıkma şeklindeki ortak siyasi zeminde, iki partinin uzun yıllardır müşterek şekilde Tayvan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ilişkilerin barışçıl gelişimini teşvik ettiğini ve her iki taraftaki yurttaşlara faydalar sağladığını belirtti.

Tayvan Boğazı'nda mevcut durumun karmaşıklığı ve ciddiyetini hatırlatan ÇKP Merkez Komitesi, iki partinin mevcut ortak siyasi zeminden yararlanarak iletişimi güçlendirmesi, karşılıklı güveni artırması, işbirliğini derinleştirmesi ve Tayvan Boğazı'nda barış, tüm soydaşların faydası ve ulusal yeniden birleşme ve yeniden canlanma için birlikte çalışması umudunu dile getirdi.

Kuomintang'ın eski başkanları Lien Chan ve Hung Hsiu-chu, Yeni Parti Başkanı Wu Cheng-tien, ve Partizan Olmayan Dayanışma Birliği Başkanı Lin Pin-kuan da tebrik mesajları gönderdi.