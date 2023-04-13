Tayvan'ı ziyaret eden ABD'li senatör, "silah satışını hızlandırma" sözü verdi

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ı ziyaret eden ABD Senatosu Savunma Tahsisatları Komitesi üyesi John Hoeven, Ada'ya silah satışındaki işlem ve onay süreçlerini hızlandırmayı taahhüt etti.

AA
Yayınlanma: 13.04.2023 - 17:31
Tayvan'ı ziyaret eden ABD'li senatör,
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Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre Cumhuriyetçi Partili Kuzey Dakota Senatörü Hoeven, Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile görüştü.

Senatör Hoeven, görüşmede, Çin'in son dönemde Ada'ya yönelik askeri tehdit ve baskılarını artırmasından endişe duyduklarını belirleterek, Tayvan'ın ABD'den satın aldığı silah sistemlerinin teslimatını hızlandırmak için çalışacağını ifade etti.

ABD'nin Tayvan'ın kendisini savunma kapasitesini sağlamak için desteklemeyi sürdüreceğini dile getiren Hoeven, "Omuz omuza vermemiz, barış ve refahın korunmasına yönelik caydırıcılığı sağlamız büyük önem taşıyor." dedi.

Hoeven'ın üyesi olduğu Komite, ABD'den savunma sanayi satışlarında teslimatı için son onay yetkisine sahip bulunuyor.

ABD'nin Tayvan'a satışı için anlaşmaya vardığı 21 milyar dolarlık savunma alımı halen Kongre onayı bekliyor.

Washington'ın Tayvan'a silah satışları, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisine sebep oluyor. Pekin yönetimi, daha önce silah satışları nedeniyle Lockheed Martin, Raytheon ve Boeing Defence gibi ABD'li savunma şirketlerini yaptırım listesine almıştı.

Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

Pekin, "Tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.


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