Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu: Çin, Tayvan'a karşı savaş başlatmaya hazırlanıyor

Yayınlanma: 12.04.2023 - 14:37

Güncelleme: 12.04.2023 - 14:37

Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, CNN'e verdiği demeçte Çin'in, Tayvan çevresinde gerçekleştirdiği tatbikatları kınadı.

Joseph Wu, "Askeri tatbikatlara ve söylemlerine bakıldığında, Tayvan'a karşı bir savaş başlatmaya hazırlanıyor gibi görünüyorlar. Tayvan hükümeti Çin'in askeri tehdidini kabul edilemez bir şey olarak görüyor ve bunu kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tayvan'ın, Çin'in olası askeri müdahalesinin zamanlaması konusunda bir fikri olup olmadığı sorusuna Wu, Tayvan'ın hazırlıklarına güvendiğini ifade etti.

Wu, "Çinli liderler Tayvan'a karşı güç kullanmaya karar vermeden önce iki kez düşüneceklerdir. İster 2025, ister 2027, hatta daha da ötesi olsun, Tayvan'ın hazır olması gerekiyor" dedi.

Tayvan'ın devletlerarası ilişkilerine değinen Wu, "Çin, Tayvan'ın nasıl dost edineceğini dikte edemeyeceği gibi dostlarımızı da Tayvan'a nasıl destek vereceklerini söyleyemez" diye konuştu.

"MACRON'UN NE SÖYLEDİĞİNİ ANLAMIYORUZ"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, "Avrupa'nın Tayvan konusunda ABD ile aynı ajandayı tutmaması gerekir" sözlerine Wu, "Fransız hükümeti aracılığıyla Macron'un ne söylediğini ve bunun ne anlama geldiğini hala anlamaya çalışıyoruz" diye yanıt verdi.

Wu, "Fransız hükümetinin Tayvan'a destek verdiğini" belirtti.

Wu, ABD ile ilişkilere değinerek, "ABD, Çin'in Tayvan'a yönelik askeri saldırısının ağır bir bedeli olacağını bileceği bir durum yaratma konusunda her zamankinden daha kararlı görünüyor. ABD'yi bu duruşundan dolayı takdir ediyoruz" ifadelerini kullandı.