Tazminatı reddeden adamın evinin etrafına otoyol yapıldı

Yayınlanma: 27.01.2025 - 12:37

Güncelleme: 27.01.2025 - 12:37

Huang Ping adındaki adamın, Çin'in Jinxi kentindeki iki katlı evi artık sürekli toz, gürültülü inşaatçılar ve titreşen duvarların bulunduğu bir şantiye ile çevrili.

Huang Ping, şimdi hükümetten tazminat teklif edilmesine rağmen reddettiği için pişman olduğunu ve otoyol ilkbaharda açıldığında evinde yaşamanın nasıl olacağından korktuğunu söyledi.

Huang, “Zamanı geri alabilseydim, teklif ettikleri yıkım koşullarını kabul ederdim. Şimdi büyük bir bahsi kaybetmişim gibi hissediyorum” dedi.

Fotoğraflarda evin çatısının otoyolun iki şeridiyle neredeyse aynı hizada olduğu ve bu şeritlerin bir araya gelmeden önce mülkün yanından geçtiği görülüyor.

Jinxi İlçe Parti Komitesi sekreteri daha önce, 11 yaşındaki torunuyla birlikte yaşayan Huang'ın hükümetin teklifinden memnun olmadığı için taşınmayı reddettiğini söylemişti.

Uzun süren sonuçsuz müzakerelerin ardından yetkililer, otoyol inşaatını ilerletmek için Huang'ın evinin her iki tarafında bir yan geçit tasarladı.

O zamandan beri bölge sakinleri fotoğraf çekmek için bölgeye akın etti ve insanlar, Huang'ı Çin'deki “güçlü çivi ev sahibi” olarak adlandırdı.

“Çivili ev”, sahipleri mülk gelişimine karşı direnen işgal edilmiş evler için kullanılan Çince bir terim. Bu evlerin etrafı genellikle moloz yığınlarıyla çevrili oluyor ya da müteahhitler evlerin etrafına inşaat yapmaya devam ediyor.