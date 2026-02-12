TBMM’deki arbede ve yeni atamalar dünya basınında: 'Operasyonlara öncülük eden savcı bakan olarak atandı'

CNN internet sitesinde yayımladığı video-haberde, “Türkiye parlamentosunda arbede çıktı” başlığını kullandı ve Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı döneminde "ana muhalefet partisi CHP’yi hedef alan bir dizi gözaltı ve iddianame sürecini yönettiğine" dikkat çekildi.

Fox News ise sosyal medya hesabından “Parlamentoda yumruklar” başlığıyla paylaştığı arbede görüntüleri için "Ana muhalefet milletvekillerinin yeni atanan Adalet Bakanı’nın yemin etmesini engellemeye çalıştığı" ifadelerini kullandı.

EURONEWS: YENİ ATAMALAR İÇİN BİR GEREKÇE AÇIKLANMADI

Avrupa merkezli Euronews "milletvekillerinin birbirini ittiği, bazılarının ise yumruk attığını ve Gürlek’in, daha sonra iktidar partisi milletvekilleri tarafından çevrelenmiş halde yemin ettiğini" yazdı.

Euronews’in haberinde ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Çarşamba günü yapılan kabine değişikliğine ilişkin resmi bir gerekçe açıklanmadı; ancak Resmi Gazete’de görevden ayrılan bakanların ‘görevden affını talep ettiği’ belirtildi... CHP’li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları kapsamında yüzlerce yönetici ve yetkili gözaltına alındı. Bunlar arasında, Erdoğan’ın en güçlü siyasi rakibi olarak görülen ve geçen yıl tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yer aldı. Gürlek, kasım ayında İmamoğlu hakkında kapsamlı bir iddianame hazırlayarak, yolsuzluk ve organize suçla bağlantılı 142 ayrı suç isnadında bulundu ve toplamda 2 bin yılı aşan hapis cezası talep etti.’’

REUTERS: ERDOĞAN, MUHALEFETE YÖNELİK OPERASYONLARA ÖNCÜLÜK EDEN SAVCIYI ADALET BAKANI OLARAK ATADI

Reuters ise atamayı ve TBMM’deki arbedeyi, “Erdoğan, muhalefete yönelik operasyonlara öncülük eden savcıyı Adalet Bakanı olarak atadı” başlığıyla duyurdu. Haberde, Gürlek’in 2024’ten bu yana İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yaptığı ve ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) yönelik soruşturmalarla öne çıktığı belirtildi. Reuters, kabine değişikliğine ilişkin resmi bir gerekçe açıklanmadığını belirtirken ana muhalefetin atamaya tepkisinin TBMM’de yaşanan arbedeyle sonuçlandığı ifade edildi.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

’’Atama, çarşamba günü muhalefet partisinden sert eleştiriler ve tepkiyle karşılandı. Gürlek, 2024’te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanmasından bu yana, CHP'yi hedef alan bir dizi gözaltı ve iddianame sürecini yönetti. Bu kapsamda, Erdoğan’ın en önemli siyasi rakibi olan ve geçen yıl mart ayında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik soruşturmalar da yer aldı.

Gürlek, geçen kasım ayında hazırladığı 4 bin sayfalık iddianamede, İmamoğlu’nun geniş çaplı bir yolsuzluk ağını yönettiği iddiasıyla 2 bin yılı aşan hapis cezası talep etti. Bu süreç, Türkiye’de son on yılın en büyük sokak protestolarını tetikledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle bağlantılı yüzlerce sanığın yolsuzluk ve rüşvetle suçlandığı davanın ilk duruşması ise gelecek ay yapılacak.

Ana muhalefet CHP milletvekilleri, atamayı ‘hukukun üstünlüğüne saldırı’ olarak nitelendirerek Gürlek’i engellemek amacıyla Meclis Başkanlığı kürsüsü etrafında toplandı. Televizyon görüntülerinde milletvekillerinin birbirini ittiği ve yumruk attığı, iktidardaki AK Parti milletvekillerinin ise Gürlek yemin ederken etrafında koruma çemberi oluşturduğu görüldü.’’

RIA NOVOSTİ: TÜRK PARLAMENTOSUNDA MİLLETVEKİLLERİ ARASINDA KAVGADA, EN AZ BİR MİLLETVEKİLİNİN BURNUNUN KANADI...

Rusya devlet haber ajansı RIA Novosti de gelişmeyi “Türk parlamentosunda milletvekilleri arasında kavga” başlığıyla duyurdu. Ajans iktidar ile muhalefet milletvekilleri arasında fiziksel arbede yaşandığını aktarırken şu ifadelere yer verdi:

’’Olay, yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yemin töreni sırasında Meclis'te başladı. Muhalefetteki CHP milletvekillerinin sıralarından kürsüye doğru Anayasa broşürü fırlatıldı... Parti milletvekili Murat Emir, 'Bu yemin, şartları yerine getirilmediği için geçersizdir... Savcılık görevinden istifa etmeden yemin edilemez' dedi... CHP lideri Özgür Özel, Gürlek'in bakan olarak atanmasını eleştirdi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (Ekrem İmamoğlu), Gürlek İstanbul Başsavcılığı görevini yürütürken tutuklanmıştı.’’