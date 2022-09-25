Tebbun eski yönetimi eleştirdi: Cezayir diplomasisi hak ettiği konumuna yeniden kavuştu
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, eski yönetimin ülke diplomasisini yerlere düşürdüğüne işaret ederek, kendi dönemlerinde Cezayir diplomasisinin hak ettiği yerine geri kavuştuğunu söyledi.
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, hükümetinin başkent Cezayir’de valilerle düzenlenen görüşmesine katıldı.
Abdulmecid Tebbun, isim vermeden eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika dönemini eleştirerek, ülke diplomasisinin diplere indiğini, bugün ise Cezayir diplomasisinin hak ettiği konumuna geri döndüğünü şöyle ifade etti:
“Cezayir diplomasisi diplerdeydi. Ancak ülkemiz diplomasisi bugün hak ettiği konumuna yeniden kavuştu. Buna, BM Genel Sekreteri’nin, ABD, AB, Rusya ve Çin gibi küresel güçlerin Cezayir’in Afrika kıtası ile bölgesinde güvenlik ve istikrarın sağlanmasında oynadığı role dair övgülerini kanıt olarak gösterebiliriz.”
Tebbun, Libya’daki duruma ilişkin, sorunun tek çözüm yolunun seçimler olduğuna vurgu yaparak, ülkesinin Libya ile dayanışmasını yeniledi.
Tebbun, Mali’deki krizin Mali’nin toprak bütünlüğünü koruyan “Cezayir girişiminin” uygulanmasıyla çözülebileceğini vurgu yaparak, ülkesinin Mali’nin kuzeyinin güneyinden ayrılmasına izin vermeyeceğini ve Sahel ülkelerinden vazgeçmeyeceğini kaydetti.
Tebbun ayrıca, Filistin meselesine ilişkin, Cezayirlilerin Filistin davasını milli davaları olarak gördüğüne dikkat çekerek, Cezayir’in sömürgeciliği kabul etmediğini ve Filistin’in sadece Filistinlilerin olduğuna vurgu yaptı.
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