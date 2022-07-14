Tecavüzden yargılanan Afgan göçmen: 'Ülkemde genç erkeklerle seks yapmak normal'

14 Temmuz 2022 Perşembe, 12:31

Fransız Le Telegramme gazetesinden Dimitri Rouchon-Borie'nin haberine göre, 32 yaşındaki Muhammed Rahman Arsala 2018'de, bir dizi suça karıştığı Fransa'nın kuzeyindeki Saint-Brieuc kentine taşındı. Arsala, Saint-Brieuc'de ilk olarak, bir çocuk parkında kız çocuklarını rahatsız ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Polis, tutukladığı Afgan göçmenin, aynı gün içerisinde 12 yaşındaki bir erkek çocuğuna da tecavüz ettiği bilgisine ulaştı ve Côtes-d'Armor Assize Mahkemesi Arsala'yı 15 yıla mahkum etti.

12 yaşındaki erkek çocuğuna tecavüzden hüküm giyen Afgan göçmen, kız çocuklarına da cinsel saldırıda bulunduğu için tekrar hakim karşısına çıktı. Afgan saldırgan mahkemede "erkek çocuklarıyla oynamak" anlamına gelen ve Afganistan ile Pakistan'ın bazı bölgelerinde pedofili içeren faaliyetler için kullanılan “Bacha Bazi” geleneğine atıfta bulunarak "Ülkemde genç erkeklerle seks yapmak normal" diyerek kendini savundu. Savunma avukatı, Afganistan'da erkeklerin reşit olmayan erkek çocukları istismar etmesinin yaygın bir uygulama olduğunu söyleyerek hakimden davanın 'kültürel unsurunu' dikkate almasını istedi.

Sanık, "Benim ülkemde genç erkeklerle cinsel ilişkiye girmek normal çünkü kadınlara ulaşılamıyor. Fransa'ya geldiğimde sizin kanunlarınızı bilmiyordum ama şimdi yasak olduğunu öğrendiğim" dedi.

Öte yandan, mahkeme tarafından Arsala'nın kaldığı hücredeki diğer mahkuma ve hapishane hemşiresine de cinsel saldırıda bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

İkinci mahkemenin sonucunda Arsala'nın cezası 15 yıldan 18 yıla çıkarıldı.