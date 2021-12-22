Tedarik zinciri krizi yiyecek devini vurdu: McDonald's, patatesleri küçülttü
Tedarik zinciri krizinde bir boyut ortaya çıktı. Koronavirüs salgını ve Kanada'da yaşanan seller Japonya'ya patates ithalatını zorlaştırırken, McDonald's ülkedeki restoranlarda sunduğu patates kızartmasının boyutlarını azaltmak zorunda kaldı.
ABD merkezli fastfood restoran zinciri McDonald's'ın Japonya merkezinden yapılan açıklamada, tedarik sorunu nedeniyle Cuma gününden itibaren bir hafta süreyle küçük boyutlu patates kızartmasının satılacağı duyuruldu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"(Kanada'daki) Vancouver Limanı yakınlarındaki büyük çaplı sel ve küresel tedarik zincirinde koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan sıkıntılar, patates tedariğinde gecikmelere neden oldu."
Şirket, müşterilerine patates kızartması sunmaya devam edebilmek için yeni tedbirler almak zorunda kaldıklarını belirterek, küçültülmüş boyuttaki patates kızartmalarının Noel'de de satışta olacağını ifade etti.
Japonya'da Noel tatili, genellikle bir diğer ABD merkezli fastfood zinciri olan KFC'nin servis edildiği yemeklerle kutlanıyor. Bu da ülkedeki fastfood zincirleri arasında yoğun bir pazarlama ve rekabet döneminin yaşanması anlamına geliyor.
-Sputnik
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