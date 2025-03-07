Tedavisi devam ediyor: Papa'dan uzun zaman sonra ilk açıklama

Yayınlanma: 07.03.2025 - 00:18

Güncelleme: 07.03.2025 - 00:18

Katoliklerin ruhani lideri 88 yaşındaki Papa Francis'in 14 Şubat'tan bu yana İtalya'nın başkenti Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. Papa, hastaneden ilk kez sevenlerine sesli mesaj gönderdi.

Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'nda düzenlenen gece duası sırasında dinletilen mesajında Papa, "Sağlığım için meydanda dua eden herkese yürekten teşekkür ederim. Tanrı sizi korusun" dedi.

Vatikan tarafından Papa'nın sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, Papa'nın ateşinin olmadığı ve kan değerlerinin stabil seyrettiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Papa Francis'in geçtiğimiz pazartesi günü iki kez "akut solunum yetmezliği" yaşadığı ve nefes almasına yardımcı olmak için yeniden "invaziv olmayan mekanik ventilasyon"a (solunum desteği) başlandığı bildirilmişti.

Papa Francis, nefes almakta güçlük çekmesinin ardından 14 Şubat'ta Gemelli Hastanesi'ne kaldırılmış ve kendisine zatürre teşhisi konulmuştu.