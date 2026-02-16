'Tehran' dizisinin yapımcısı Dana Eden otelde ölü bulundu

İsrailli yapımcı ve “Tehran” adlı dramatik dizinin yapımcısı Dana Eden, Atina şehir merkezindeki bir otelde ölü bulundu.

Eden’in cenazesini, mesajlarına yanıt alamayınca kendisini aramaya çıkan kardeşi buldu.

Times of Israel’in aktardığına göre, Eden dizinin çekimleri için Yunanistan’da bulunuyordu.

Yunan makamları olay yerine pazar akşamı saat 21.00 sularında ulaştı. Saat 22.00’de adli tıp uzmanı inceleme için otele geldi. Eden’in cenazesi gece 23.00’e doğru cenaze aracıyla otelden çıkarıldı.

İsrail kamu yayıncısı Kann, dizinin dördüncü sezon çekimlerinin son günlerde Yunanistan’da sürdüğünü ve Eden’in yapımı yerinde denetlemek üzere ülkeye gittiğini açıkladı.

Kann, Eden’in ölümü üzerine yaptığı açıklamada, “Uzun yıllar boyunca birçok yapımda birlikte çalıştığımız dostumuz ve meslektaşımızın kaybından büyük üzüntü duyuyoruz. Dana, İsrail televizyon endüstrisinin en önemli isimlerinden biriydi” ifadelerine yer verdi.

Polis kaynaklarına göre, ilk incelemelerde odada hap bulunduğu ve ölümün intihar olabileceği değerlendirildi.

Ancak Eden’in vücudunda kol ve boyun bölgesinde morluklar bulunduğuna ilişkin iddiaların da soruşturma kapsamında incelendiği belirtildi.

“Tehran” dizisi, İran’ın başkenti Tahran’a sızan bir Mossad ajanını konu alıyor ve Apple TV platformunda yayımlanıyor.