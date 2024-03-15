Tek başına kafeste tutulurken hamile kalan maymunun gizemi çözüldü

Japonya'da dişi bir maymunun erkeklerden ayrı tutulduğu bir hayvanat bahçesinde tek başına nasıl hamile kalabildiğinin gizemi nihayet çözüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.03.2024 - 13:05
Tek başına kafeste tutulurken hamile kalan maymunun gizemi çözüldü
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2021 yılında Japonya'nın Nagasaki kentindeki Kujukushima Hayvanat Bahçesi'nde "Momo" adlı bir dişi maymunun kaldığı kafeste tek başına hamile kalması bilim dünyasını şaşkına çevirmişti.

O dönemde Hayvanat Bahçesi personeli, "Herkesin bilmek istediği gibi 'babanın kim olduğu' henüz bulunmadı çünkü DNA testi yapmadık, ancak cinsiyetin erkek olduğunu öğrendik" açıklamasında bulundu.

Ancak iki yıl sonra, personel Momo'ya yapılan DNA testine ilişkin, "Bunu anlamamız iki yılımızı aldı, çünkü örnek almak için yeterince yaklaşamadık, çocuğuna karşı çok korumacıydı" ifadelerini kullandı.

Momo'dan doğan yavru maymunun babasının yan kafesteki "Itoh" adlı maymun olduğu ortaya çıktı. Itoh'un, dişiyi hamile bırakmak için "iğne deliği" yöntemi kullandığı, yani ayrı kafesler arasındaki küçük bir delikten çiftleştiği de ortaya çıktı.

Hayvanat bahçesi müdürü Jun Yamano, "Itoh'un sergi alanında olduğu günlerden birinde, bir delikten çiftleşmiş olmalarının çok muhtemel olduğunu düşünüyoruz" dedi. 

Yavru maymunun adının ne olduğu da henüz belli değil.


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