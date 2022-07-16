Cinayet dosyası 30 yıl sonra yeniden açılan teknoloji CEO'su tutuklandı

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 18:09

Teknoloji CEO'su John Kevin Woodward, 1992 yılında oda arkadaşının kız arkadaşını öldürmekle suçlandı. Hollanda'da ikamet eden ABD vatandaşı Woodward, New York'taki JFK havaalanında polis tarafından tutuklandı.

Los Angeles Times'ın haberine göre; Santa Clara İlçe Bölge Savcılığı, Woodward'ı, Silikon Vadisi'nde parlak bir geleceğe hazırlanan ve Adobe Systems'in cinayete kurban giden 25 yaşındaki başarılı mühendisi Laurie Houts'ı boğarak öldürmekle suçladı.

90'lı yıllarda aynı dosyadan iki kez yargılanan ReadyTech firmasının CEO'su Woodward, her iki davada da jürinin kendisini haklı bulmasıyla beraat etmişti.

DNA TEKNOLOJİSİ DOSYAYI YENİDEN AÇTIRDI

5 Eylül 1992'de Mountain View kentinde aracında ölü olarak bulunan Laurie Houts'ın dosyası 30 yıl sonra tekrar açıldı. Mountain View Polis Departmanı daha önce Lauire Houts'ın aracı dışında Woodward'ın parmak izini buldu ancak Woodward'ın aracın içine girdiğini kanıtlayamadı. Adli tıp teknolojisinin ilerlemesi ile Houts'ın ölümüne sebep olan ip üzerinde Woodward'ın DNA'sı bulundu.

Mountain View polisi tarafından yayınlanan bir açıklamada, cinayet dosyasının yeniden açılmasıyla Houts'un ailesi, “adaletin nihayet yerine getirilebileceğinden” umutlu olduklarını söyledi.

Houts'un ailesi yaptığı açıklamada, "Sonunda adaletin Laurie için yerine getirilebileceğinden umutluyuz ve ondan asla vazgeçmeyen kolluk kuvvetlerine inanılmaz derecede minnettarız" dedi.