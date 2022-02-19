Teksas'ta 60 yaşındaki isim 38 yıl önce işlediği cinayetten tutuklandı

19 Şubat 2022 Cumartesi, 12:33

Teksas polisi, Kaliforniya'nın kötü şöhretli "Golden State Katili"ni teşhis etmek için kullanılan DNA teknolojisinin yardımıyla 38 yıllık bir soğukkanlı cinayet davasında 60 yaşındaki bir kişiyi tutukladı.

Insider'ın aktardığına göre, Dallas İlçe Bölge Savcısı yaptığı açıklamada, 60 yaşındaki Edward Morgan'ın cuma günü tutuklandığını ve Mary Jane Thompson'ın ölümünde cinayet ile suçlandığını söyledi. 21 yaşındaki Thompson, 13 Şubat 1984'te Dallas'ta bir deponun arkasında cinsel saldırıya uğrayarak öldürülmüştü.

Dallas Polis Departmanı 2009 yılında davayı yeniden açtı ve genç kadının otopsisi sırasında toplanan örnekleri kullanarak DNA testi yaptı. Bir erkeğe ait DNA tespit edildi, ancak belirli bir kişiyle eşleştirilemedi ve vaka tekrar soğudu.

Dava 2018'de yeni test türlerini denemek için tekrardan açıldı, FBI 2020'de soruşturmaya katıldı ve adli genetik şecere analizine gönderildi, aynı test Golden State Katili olarak da bilinen Joseph DeAngelo'yu tanımlamak için kullanılmıştı. DeAngelo, 2020'de 1970'lere kadar uzanan bir dizi tecavüz ve cinayetten suçlu bulundu ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Yetkililer, Morgan'ın şüpheli olarak tam nasıl tanımlandığını söylemedi, ancak bölge savcılığı, bu hafta ek DNA testinin Thompson'ın otopsisi sırasında toplanan DNA ile eşleştiğini doğruladı.

Dallas İlçe Bölge Savcı Yardımcısı Leighton D'Antoni yaptığı açıklamada, Thompson'ın davasını çözmek için çalışan çok sayıdaki kolluk kuvvetlerini överek, "Birlikte çalışarak Dallas'ın gördüğü en zor vakaları çözmeye devam ediyoruz" dedi.