Teksas'ta polis, 21 kişinin öldüğü saldırıya erken müdahale etmemekle eleştiriliyor

26 Mayıs 2022 Perşembe, 18:19

Saldırı sırasında okulun etrafında toplanan aile üyesi ve çevredekilerin silah sesleri üzerine okula girmek için tereddüt eden polise öfkelendiği belirtildi.

Okulun karşısında evi bulunan Juan Carranza, olay anında bazı kişilerin dışarıda bekleyen polise, “İçeriye gidin, içeriye gidin” şeklinde öfkelenerek bağırdıklarını aktardı.

Carranza, polislerin okula daha erken müdahale etmeleri gerektiğini kaydederek, “Bir çok polis vardı, saldırgan ise bir taneydi.” dedi.

"POLİSLER HAZIRLIKSIZDI, DAHA FAZLASI YAPILABİLİRDİ"

Saldırıda kızı öldürülen baba Javier Cazares de AP’ye yaptığı açıklamada, saldırıyı duyduğunda okula koşarak geldiğini ve polisi hala binanın dışında toplanmaya çalışırken gördüğünü söyledi.

Polisin müdahale etmemesine öfkelenen Cazares, çevrede bekleyen diğer kişilerle okula hücum etme fikrini gündeme getirdiğini dile getirdi.

Cazares, “Sanırım orada ilk toplanan 5-6 babaydık, polis bizden uzaklaşmamızı istiyordu. Kendimizi umursamıyorduk, ‘acele edelim.’ dedim çünkü polisler yapmaları gereken hiçbir şeyi yapmıyordu. Çocuklarımızı okuldan dışarı çıkarmak istedik. Polisler hazırlıksızdı, daha fazlası yapılabilirdi." diye konuştu.

Olaydan birkaç saat sonra Cazares, kızı Jacklyn’in yaralı olarak okuldan çıkarıldığını ve hastanede hayatını kaybettiğini öğrendiğini belirtti.

Yetkililer, saldırgan Salvador Ramos’un okula geldiği sırada okul güvenlik memuru ile karşılaştığını ancak karşılıklı ateş açılıp açılmadığı konusunda çelişkili ifadelerin olduğunu kaydetti.

Teksas Halk Güvenlik Departmanı Sözcüsü Travis Considine, Ramos’un okula girdikten sonra olay yerine gelen dışarıdaki ilk 2 polise ateş açarak yaraladığını belirtti.

Daha sonra 4. sınıfa girerek 19 öğrenci ile 2 öğretmeni vurduğu ve sınıfın kapısını kilitleyip arkasına barikat kurduğu ifade edildi.

Halk Güvenliği Direktörü Steve McCraw, gazetecilere, Ramos’un ilk silahını ateşlediği an ile özel polis kuvvetlerince etkisiz hale getirildiği zaman arasında yaklaşık 40 ila 60 dakika geçtiği bilgisini paylaştı.

Washington Post'un sosyal medyada paylaşılan çevredekilerin çektiği görüntülerde ise saldırganın olay günü yerel saatle 11.54'ten önce okula girdiğine, polisin saldırganı etkisiz hale getirdiğini 13.06'da duyurduğuna dikkat çekildi.