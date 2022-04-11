Son Dakika: Batı Teksas petrolü geriledi

Batı Teksas petrolünün varil fiyatı 5 dolar düşüşle 92,26 dolar seviyesine geriledi.

cumhuriyet.com.tr
11 Nisan 2022 Pazartesi, 15:09
Son Dakika: Batı Teksas petrolü geriledi
Abone Ol google-news

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 100 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 103,30 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 102,78 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas petrolünün varil fiyatı 5 dolar düşüşle 92,26 dolar seviyesine geriledi.



batı teksas petrol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler