Son Dakika: Batı Teksas petrolü geriledi
Batı Teksas petrolünün varil fiyatı 5 dolar düşüşle 92,26 dolar seviyesine geriledi.
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 100 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 103,30 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 102,78 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas petrolünün varil fiyatı 5 dolar düşüşle 92,26 dolar seviyesine geriledi.
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