İsrail’in Tel Aviv kentindeki Habima Meydanı’nda toplanan binlerce kişi, Gazze Şeridi’nde Hamas tarafından tutulan İsraillilerin cesetlerinin teslim edilmesini ve bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulmasını talep ederek eylem düzenledi.
Tel Aviv’de binlerce kişi toplandı: ‘Bağımsız soruşturma komisyonu kurulsun’
İsrail’de, Tel Aviv’de bir araya gelen binlerce kişi, İsraillilerin cesetlerinin teslim edilmesini ve bağımsız soruşturma komisyonu kurulmasını talep etti.
30.11.2025 00:50:00
Güncellenme:
AA