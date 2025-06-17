Tel Aviv'den Güney Kıbrıs’a kaçış başladı: Savaş korkusu marinaları doldurdu

İsrail’in başkenti Tel Aviv’in kuzeyindeki Herzliya Marina’sı, son günlerde savaş korkusuyla deniz yoluyla ülkeyi terk etmek isteyen sivillerle dolup taşıyor.

İsrail’den ayrılmak isteyen yüzlerce kişi, Facebook gruplarında birbirini buluyor.

Herzliya, Hayfa ve Aşkelon gibi kıyı şehirlerinde özel tekne sahipleri, kişi başı ücret karşılığında küçük gruplar halinde insanları Güney Kıbrıs’a ulaştırmayı teklif ediyor.

Haaretz gazetesinin haberine göre, bu hizmetin bedeli kişi başı 2 bin 500 ile 6 bin şekel arasında değişiyor.

Yetkililer henüz bu hareketliliğin kapsamını tam olarak ölçebilmiş değil.

Göç İdaresi’nin elinde net bir sayı bulunmazken, marina çevresinde her gün yüzlerce insanın teknelere binmek için geldiği bildiriliyor.

Bazı yolcular sadece memleketlerine dönmek istediklerini söylüyor. Kimi ailesine kavuşmak için yola çıkarken, kimileri açıkça “savaştan kaçtıklarını” itiraf ediyor. Ancak çoğunluk, gazetecilerle konuşmaktan kaçınıyor.

Bazı tekne kaptanlarının, isimlerini açıklamadan yolcu taşıdığı kaydedildi. Çünkü, pek çoğunun yolcu sigortasına bile sahip olmadığı belirtildi.