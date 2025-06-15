Tel Aviv-Tahran çatışmalarında üçüncü gün: İsrail'den 'en uzak mesafeli' saldırı!

İsrail'in 13 Haziran'da İran'a yönelik hava saldırıları başlatmasıyla bölgede tansiyon yükselmeye devam ediyor.

Çatışmalarda üçüncü güne girilirken, İsrail İran'ın farklı bölgelerinde nükleer tesisler ve komuta kademesini hedef alan saldırılarına devam ediyor. İran ise füzelerle karşılık vermeyi sürdürüyor.

İŞTE BÖLGEDE SON DURUM

İran’da tüm eğitim kurumları ikinci bir açıklamaya kadar tatil edildi. Bununla beraber, İsrail'de olağanüstü hal ve kısıtlamalar 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran arasındaki çatışmalar hakkında "Yakında İsrail ve İran arasında da barış olacak. Şu anda birçok görüşme ve toplantı yapılıyor. Çok şey yapıyorum ve hiçbir şey için takdir görmüyorum" ifadelerini kullandı.

18.20 - İSRAİL'DEN 'EN UZAK MESAFELİ' SALDIRI

İsrail Hava Kuvvetleri yaptığı açıklamada İran’ın doğusundaki Meşhed Havalimanı’nda yakıt ikmal uçağına saldırdığını duyurdu.

Açıklamada İsrail harekatın başlangıcından bu yana en uzak mesafeli saldırıyı düzenlediğini söyledi. Havalimanının 2 bin 300 kilometre uzakta olduğu aktarıldı.