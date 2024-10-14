Tel Aviv ve çevresine füze saldırısı: Yüzlerce yerleşim yerinde sirenler çaldı!

Yayınlanma: 14.10.2024 - 18:14

Güncelleme: 14.10.2024 - 18:22

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'dan İsrail'e atılan üç karadan karaya füzenin tespit edildiğini ve üçünün de 'başarıyla' engellendiğini duyurdu.

IDF ayrıca, İsrail savaş uçaklarının, füzelerin ateşlendiği fırlatma rampasını vurduğunu da belirtti.

Tel Aviv'in kuzeyindeki 182'den fazla yerleşim yerinde sirenler çaldı.

Hizbullah'ın, füze saldırısını üstlendiği bildirildi.

İsrailli sağlık yetkilileri, sığınağa giderken yaralanan bir kişi dışında herhangi bir çarpma alanı ya da yaralanma bilgisi almadıklarını açıkladı.