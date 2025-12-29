Telegram’ın kurucusunun spermiyle tüp bebek reklamı

Rusya’nın başkenti Moskova’da faaliyet gösteren AltraVita adlı özel doğurganlık kliniği, internet sitesinde yayımladığı ilanla dikkatleri üzerine çekti.

Klinik, Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’un spermiyle ücretsiz tüp bebek tedavisi sunduğunu açıkladı.

İlanda, “Zamanımızın en tanınmış ve en başarılı girişimcilerinden biri olan Pavel Durov’un bağışladığı spermle ücretsiz IVF” ifadesi yer aldı. Ancak klinik, kontenjanın sınırlı olduğunu da vurguladı.

Klinik tarafından yapılan açıklamaya göre uygulama, 37 yaşın altındaki kadınları kapsıyor. Adayların, bir üreme sağlığı uzmanı tarafından onaylanmış uygun sağlık koşullarına sahip olması gerekiyor.

Gerekli tıbbi muayene ve testlerin ardından, Durov’un spermi kullanılarak tüp bebek süreci başlatılıyor. Klinik, başvurudan tedavinin sonuna kadar tam kapsamlı tıbbi ve psikolojik destek verileceğini belirtiyor.

“TOPLUMA CÖMERT BİR KATKI”

AltraVita’nın açıklamasında, Durov’un sperminin kullanıldığı tüm IVF protokollerinin kendisi tarafından finanse edildiği ifade edilerek, bunun “ebeveyn olmak isteyen insanlara destek amacı taşıyan cömert bir toplumsal katkı” olduğu savunuldu.

Forbes verilerine göre Pavel Durov’un serveti yaklaşık 14,5 milyar avro düzeyinde.

Pavel Durov, Temmuz 2024’te Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, en az 12 ülkede 100’den fazla çocuğu olduğunu açıklamıştı.

Durov, yaklaşık 15 yıl önce çocuk sahibi olamayan bir arkadaşına yardımcı olmak amacıyla sperm bağışına başladığını, daha sonra anonim olarak bağış yapmayı sürdürdüğünü belirtmişti.

Durov, bir klinik yöneticisinin kendisine “yüksek kaliteli donör sperminin çok sınırlı olduğunu” söylediğini ve bunun üzerine bağışı bir “vatandaşlık görevi” olarak gördüğünü aktarmıştı. Yıllar önce aktif bağışı bıraktığını söyleyen Durov, dondurulmuş sperminin hâlâ kullanımda olduğunu da ifade etmişti.

KLİNİK KURUCUSUYLA ARKADAŞLIK İDDİASI

Wall Street Journal’ın (WSJ) haberine göre AltraVita, genetikçi ve doğurganlık uzmanı Sergey Yakovenko tarafından kuruldu.

Yakovenko, kamuoyunda Durov’un uzun yıllardır arkadaşı olduğunu dile getiriyor.

Durov’un sözcüsü ise WSJ’ye yaptığı açıklamada, Telegram’ın kurucusunun kliniğin finansal, yönetsel ya da operasyonel süreçlerinde hiçbir rolü olmadığını, taraflar arasındaki temasın yılda 1-2 kez gerçekleşen özel mesajlaşmalarla sınırlı olduğunu söyledi.