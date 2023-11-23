Temizlik görevlisinden dev vurgun: Ülkeyi terk etti
İngiltere'de bir otelden 350 bin Sterlin değerinde mücevher çalmakla suçlanan temizlik görevlisinin Romanya'ya kaçtığı bildirildi.
İngiltere'de polis, Londra'daki işyerinden 350 bin Sterlin değerinde mücevher çaldığından şüphelenilen bir otel hizmetçisinin peşinde.
Güvenlik güçleri, Romanya'ya kaçtığına inandıkları 28 yaşındaki temizlik görevlisi Marinela Manolesu'yu arıyor.
Manolesu, 8 Ekim'de bir bavul dolusu mücevher çalındığında Knightsbridge yakınlarında adı açıklanmayan bir otelde çalışıyordu.
Metropolitan Polisi, kadının yaklaşık bir hafta sonra İngiltere'den ayrıldığını ve Romanya'ya gittiğini belirtti.
Yetkililer, kadının kaçtığı tarihten bu yana Romanya'daki yetkililerle temasa geçtiklerini kaydederek, arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 29 Ekim'de öğrenciyi dışlayan öğretmen için karar
- Arda Turan ile konuşmaları ortaya çıktı!
- Erdoğan'ın '50+1' çıkışına Cumhur ortağından yanıt!
- Gönen'de hasat başladı
- Adnan Beker’den yanıt geldi
- Ankara'da saldırı: Kaplan'ın eski sağ kolu da vuruldu!
- Bahçeli’nin elindeki suskunluk sopası
- Tunç Soyer'e bir soruşturma daha!
- Ankara'da sürpriz görüşme!
- Fenomen Eylül Öztürk, mal varlığını açıkladı