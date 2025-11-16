Tepki çeken 'ensest' ailesinden üç kişi kayıplara karıştı... Yetkililer 'devlet sırrı' dedi

Aile fertleri Betty (73) ve Larry (69), yakınlarının nereye götürüldüklerinin kendilerine söylenmediğini belirtirken, eyaletin İnsan Hizmetleri Departmanı gizlilik yasaları nedeniyle yorum yapmadı.

'EVLERİNDEN ALINDILAR' İDDİASI

Daily Mail’in haberine göre, Batı Virginia’nın Odd kasabasında yaşayan Ray Whittaker (72), kız kardeşi Lorene (79) ve onun oğlu Timmy (46) evlerinden alındı.

Ailenin diğer üyeleri Betty (73) ve Larry (69), “Bize ‘onlara yardım ediyoruz, burada artık yaşayamazlar’ dediler” ifadesini kullandı. Larry, “Nereye götürüldüklerini söylemediler. Evde oturup telefon bekliyorum, kimse aramadı” dedi.

GİZLİLİK YASALARI

Batı Virginia İnsan Hizmetleri Departmanı, durumun farkında olduklarını, ancak gizlilik yasaları nedeniyle ayrıntı paylaşamayacaklarını bildirdi. Kurum, devam eden bir süreç olduğu gerekçesiyle yorum yapmayı reddetti.

Aile, yıllar önce YouTube’daki “Soft White Underbelly” kanalında yayımlanan röportajlarla geniş kitlelerce tanınmıştı.

Fotoğrafçı Mark Laita’nın hazırladığı içerikler, aile bireylerinin yaşam koşulları ve sağlık sorunlarını gündeme taşımıştı.

Larry, söz konusu videoların 'devlet müdahalesine' neden olduğunu düşündüğünü belirterek, “Videolardan para kazananlar var; yetkililer bunu sevmiyor. Bize kimseyle konuşmayın dediler, izliyorlar” iddiasında bulundu.

Haberde, ailenin yaşadığı evin bakımsız olduğu; içeride Mart ayına ait takvimin hâlâ asılı durduğu, televizyonun yüksek sesle açık olduğu ve dışarıda çöpler, eski eşyalar ile kırık bir tavuk kümesi bulunduğu aktarıldı.

Verandada Cadılar Bayramı iskeletleri ve Noel süsleri görüldüğü belirtildi. Betty, “Onları çok özlüyorum, ben büyüttüm” diyerek endişesini dile getirdi.

WHITTAKER AİLESİ

Whittaker Ailesi, 2018 yılında YouTube’da yayımlanan bir belgesel röportaj serisi sayesinde tanındı. Fotoğrafçı ve belgeselci Mark Laita, “Soft White Underbelly” adlı kanalında ailenin yaşadığı Batı Virginia’nın kırsal bölgesindeki Odd kasabasına giderek Whittaker’larla röportaj yaptı. Videolarda ailenin yaşam koşulları, kendi aralarında yaptıkları evlilikler, iletişim biçimleri ve fiziksel görünüm farkları geniş yankı uyandırdı.

Laita, ailenin soy ağacının yakın akraba evliliklerine (özellikle ikiz kardeş Henry ve John Whittaker’ın çocuklarının evlenmesine) dayandığını ve bunun nesiller boyu genetik bozukluklara yol açtığını belirtti. Röportajlarda bazı aile üyelerinin konuşmakta zorlandığı, bazılarının ise kendi geliştirdikleri sesler ve işaretlerle iletişim kurduğu görülüyordu.