Tepkiler üzerine yarışmadan çekilmişti... Nijerya Güzeli seçildi

Yayınlanma: 02.09.2024 - 13:31

Güncelleme: 02.09.2024 - 13:31

Güney Afrikalı eski Miss South Africa yarışmacısı Chidimma Adetshina, milliyet tartışmaları nedeniyle günlerdir hedef haline geldi ve sonunda zor birkaç haftanın ardından Nijerya Güzeli olarak taçlandırıldı.

Nijeryalı bir babanın kızı olan 23 yaşındaki Chidimma Adetshina, "ailesinin güvenliği ve sağlığı için" Güney Afrika'daki yarışmadan çekilmişti. Bu karar, ülkedeki yabancı düşmanı duyguları gözler önüne seren bir tepkiyi takip etti.

Adetshina, Nijerya'nın Lagos kentinde taç giydikten sonra, "Bu yolculuk benim için zorlu bir yolculuk oldu... Kendimle gurur duyuyorum ve destek için gerçekten minnettarım. Bu her zaman istediğim bir şeydi ve bunu başarma şansına ikinci kez sahip olmaktan gerçekten mutluyum" dedi.

Nijerya kökeni, Güney Afrika'da Temmuz ayında Miss South Africa finalistleri arasında gösterildiğinde ona yönelik şiddet içeren xenofobik saldırılara ve tartışmalara neden oldu. Hükümet, Adetshina'nın annesinin bir Güney Afrika kadınının kimliğini çalmış olabileceği iddiasını soruşturduğunu söyledi.

Adetshina, ülkeyi 20 yıldır terk etmemiş olmasına rağmen, Nijerya yarışması organizatörleri onu finalde yarışmaya davet etti ve bu, ona "babasının anavatanını uluslararası bir sahnede temsil etme şansı" olarak görüldü.

Adetshina, milliyet tartışmalarına rağmen Güney Afrika'yı sevdiğini ve ülkeden aldığı desteğe minnettar olduğunu ifade etti.

Kasım ayında uluslararası Miss Universe yarışmasında Nijerya'yı temsil edecek olan Adetshina, gazetecilere, "Kazanacağımızı biliyorum" dedi.