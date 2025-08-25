Terör örgütü Boko Haram'ın lideri öldürüldü

Ordudan yapılan açıklamada, 15 Ağustos’ta gerçekleştirilen üç ardışık operasyonda örgütün bazı üst düzey isimleriyle etkisiz hale getirilen Bakoura’nın saldırı öncesinde haftalarca takip edildiği belirtildi.

Örgüt ise iddiaları yalanlayarak ordunun açıklamasını “propaganda” olarak niteledi.

Bakoura’nın örgütün eski elebaşı Aboubacar Shekau’nun 2021’deki ölümünün ardından Boko Haram’ın başına geçtiği bildirildi.

Nijerya’da 2000’li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram’ın, 2009’dan bu yana düzenlediği saldırılarda on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015’ten itibaren Kamerun, Çad ve Nijer’de de saldırılar düzenlemeye başladı. Çad Gölü havzasındaki eylemlerde en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.