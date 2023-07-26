Terör örgütü PKK'nin liderleri Brüksel'deki gösteride ortaya çıktı
Terör örgütü PKK'nin Avrupa'daki liderleri Zübeyir Aydar ve Adem Uzun, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Parlamentosu önünde PKK lideri Abdullah Öcalan için düzenlenen gösteride ortaya çıktı.
Türkiye'nin kırmızı listede aradığı teröristler Aydar ve Uzun, terör örgütü PKK'nin elebaşı Öcalan lehine yapılan gösteriye katıldı.
Brüksel'deki gösteride terörist elebaşı Öcalan'ın fotoğrafının bulunduğu pankartlar açıldı ve PKK lehine sloganlar atıldı.
Bazı Avrupa ülkelerinden sivil toplum kuruluşu ve belediye temsilcilerinin katıldığı gösteride, Öcalan'a destek açıklamaları yapıldı.
Kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK'nin Avrupa'daki elebaşlarından Adem Uzun ve Zübeyir Aydar'ın uzun yıllardır Belçika'da yaşadığı biliniyordu.
Aydar, ABD tarafından 2009'da, Uzun ise 2011'de "Özel Olarak Belirlenmiş Uyuşturucu Kaçakçısı" ilan edilmişti.
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