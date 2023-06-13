‘Hakan Fidan’ın yeğeni PKK üyesi’ iddiasına İletişim Başkanlığı’ndan yanıt geldi
İletişim Başkanlığı “Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yeğeni Egid Zilan, PKK üyesidir" iddiasını yalanladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 76. sayısında sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yeğeni Egid Zilan, PKK üyesidir" iddiasına yanıt geldi.
“Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yeğeni Egid Zilan, PKK üyesidir" iddiasının yalanlandığı bültende, Fidan'ın böyle bir yeğeninin olmadığı belirtilerek, terör örgütlerinin manipülasyonlarına itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.
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