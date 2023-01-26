Tesla Bitcoin'den 34 milyon dolar zarar etti

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 16:01

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 16:01

Kripto para piyasası geçen yılın sonunda kaosa sürüklendikten sonra Tesla, Bitcoin varlıklarından 34 milyon dolar kaybetti.

Elon Musk'ın elektrikli araç şirketi, dördüncü çeyrekte herhangi bir Bitcoin alıp satmamayı tercih ederek konumunu sabit tuttu.

Ancak Tesla'nın son rakamları, "dijital varlıklarının" değerinin bir önceki çeyreğin sonundaki 218 milyon dolardan 184 milyon dolara düştüğünü gösterdi.

Ekim ayında sorunlu bir devralmayla sosyal medya şirketi Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Bay Musk, bir zamanlar kripto para birimlerinin sesli bir savunucusuydu ve Tesla'nın 1.5 milyar dolarlık parasını Bitcoin'e yatırarak varlıklara büyük ölçüde bahis yaptı. Ancak şirket geçen yıl Bitcoin varlıklarının dörtte üçünü sattığını ve bilançosunu yaklaşık 1 milyar dolar artırdığını açıkladı.

Bitcoin'in değeri, "kripto kışı" olarak adlandırılan son altı ayda hızla düştü.

TESLA'NIN KÂRI BITCOIN'E DEĞER KAZANDIRDI

Ancak şirket, geçen yılın 4. çeyreğinde gelirlerini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artırarak 24.3 milyar dolara taşıdığını açıkladı. Piyasa beklentisi gelirlerin 24.2 milyar dolar civarında olan şirket, bu açıklamasıyla dün kripto para birimine bir kez daha ivme kazandırdı.

9.720 Bitcoin varlığa sahip Tesla'nın beklenmedik kârı, dün 22.413 dolara kadar gerileyen Bitcoin'i yeniden yükselişe geçirerek 23.711 dolara kadar hareketlendirdi.

Böylece, bilançosunda Bitcoin bulunan en büyük şirketlerden birisi olan Tesla'nın yatırımları kripto para birimine şimdilik son 24 saatte yüzde 1.4 değer kazandırmış oldu.