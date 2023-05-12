Teslim olmak isteyen Rus askere drone'la talimat gitti

Yayınlanma: 12.05.2023 - 17:47

Güncelleme: 12.05.2023 - 17:47

Ukrayna ordusuna bağlı 92. Mekanize Piyade Tugayı'nın drone komutanı Yuri Fedorenko'nun Telegram hesabından paylaştığı videoda, Rus askerin teslim olduğu anlar kaydedildi.

Independent Türkçe'de yer alan haber göre, Fedorenko, "hayırseverlik eylemi" notuyla yaptığı paylaşımında, olayın 9 Mayıs'ta yaşandığını, teslim olmak isteyen askere drone'dan bir not bırakıldığını söyledi.

Buna göre notta Rus askerden drone'u takip etmesi ve hendeklerden geçerek Ukraynalı birliklerin tarafına gidip teslim olması istendi.

Videoda, askerin talimatlara uyarak drone'u takip edip Ukraynalıların tarafına geçtiği görülüyor.

"Ukrayna'da esir düşmek, Rus ordusunda savaşmaya kıyasla size daha fazla hayatta kalma şansı verir" diyen Fedorenko, silah arkadaşlarının Rus askerin arkasından ateş ettiğini de savundu.

Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mihaylo Fedorov da kimliği açıklanmayan Rus askerin teslim olduktan sonra gözaltına alındığını bildirdi.

Fedorov, dünkü açıklamasında "Düşman, drone'u fark etti ve teslim olmak istediğini gösteren hareketler yaptı. Piyadeler ve gözcüler de Ukrayna mevzilerine kadar ona eşlik etti" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen yıl 24 Şubat'ta verdiği askeri operasyon emriyle başlayan savaşta çatışmalar Donetsk'teki Bahmut şehrinde yoğunlaşmış durumda.

Ukrayna ordusundan bugün yapılan açıklamada, Rus birliklerinin 2 kilometre kadar geriye itildiği öne sürüldü.

Rus paralı askerlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeni Prigojin de Rus birliklerinin cepheden kaçtığını ve savaşçılarını korunmasız bıraktığını iddia etmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise birliklerin kaçmasına dair yorum yapmazken, Bahmut'u ele geçireceklerinden şüphe duymadığını söylemişti.