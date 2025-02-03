Tevrat'tan alıntı yaparak Filistinlileri tehdit etti

Yayınlanma: 03.02.2025 - 09:44

Güncelleme: 03.02.2025 - 09:44

İsrail Kanal 12 televizyonunun haberine göre Zamir, Tel Aviv'de İsrail Savunma Bakanlığının düzenlediği konferansta, 2025'in savaş dolu bir yıl olacağını ve Filistinlilere karşı savaşa devam edeceklerini söyledi.

Zamir, Tevrat'ın Levililer kitabında geçen "Düşmanlarımı kovalayıp yok ettim; onları tüketmeden geri dönmedim" ifadeleriyle Filistinlileri tehdit etti.

Savaşın henüz bitmediğini öne süren Zamir, "Önümüzde hala zorluklar var" dedi.

Daha önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar sırasında Tevrat'a sıkça atıflar yapmıştı.

İsrail'de Genelkurmay Başkanı Halevi, 7 Ekim'deki "feci başarısızlığın sorumluluğunu" üstlendiğini duyurarak istifa etmişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın 6 Mart itibarıyla Halevi'den boşalacak koltuğa Zamir'i atama kararı aldığı bildirilmişti.