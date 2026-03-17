The Economist: İmamoğlu davası Türkiye siyasetini şekillendirebilir

The Economist’in aktardığına göre, Ekrem İmamoğlu duruşma salonuna girdiğinde destekçilerine el salladı ancak konuşması alkışlar nedeniyle duyulmadı.

Yüzlerce sanığın yer aldığı duruşmada, yakınlarını görmek isteyen aileler sıraların üzerine çıkarak dikkat çekmeye çalıştı.

Yaklaşık 400 sanığın bulunduğu davada, bazı tutukluların 11 aydır cezaevinde olduğu belirtildi.

3 bin 700 sayfayı aşan iddianamede çok sayıda yolsuzluk suçlaması yer alırken, İmamoğlu hakkında toplamda 2 bin 532 yıla kadar hapis cezası istendiği ifade edildi.

Derginin aktardığına göre, davanın yıllarca sürebileceği ve bu durumun 2028 seçimlerinde adaylığını engelleyebileceği değerlendirmesi yapıldı.

CHP’li hukukçu ve milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun, “Bu davanın amacı onun o tarihe kadar dışarı çıkmamasını sağlamak” sözlerine de yer verildi.

ERDOĞAN'IN YAKLAŞIMI VE YARGI TARTIŞMASI

The Economist’e göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, yargının bağımsız olduğunu savunurken, soruşturmayı yürüten savcıyı Adalet Bakanı olarak atadı.

Erdoğan’ın davanın başladığı gün yaptığı açıklamada, CHP’yi eleştirerek Türkiye’nin “ateş çemberi” içinde olduğunu söylediği ve hükümete yönelik eleştirileri sorumsuzluk olarak nitelendirdiği aktarıldı.

Dergi, Erdoğan yönetiminin dış politikayı ön plana çıkararak iç sorunların etkisini azaltmaya çalıştığını yazdı. Enflasyon ve demokratik gerileme gibi başlıkların gölgede bırakılmak istendiği öne sürüldü.

İstanbul Politika Merkezi Direktörü Senem Aydın-Düzgit’in, “Bu alanda hâlâ kamuoyuna bir başarı hikâyesi sunabiliyorlar” değerlendirmesine yer verildi.

'İRAN SAVAŞI TÜRKİYE'NİN ROLÜNÜ ARTIRDI'

The Economist’e göre ABD ile İran arasındaki savaş, Türkiye’nin jeopolitik önemini daha da artırdı. Türkiye’nin savaşa karşı çıktığı, ancak artan enerji fiyatlarının enflasyonla mücadeleyi zorlaştırdığı ifade edildi.

Avrupa Birliği’nin Türkiye’yi Orta Doğu’ya karşı bir tampon olarak gördüğü, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Türkiye’nin göç yönetimindeki rolünü övdüğü aktarıldı.

Dergide, Türkiye’nin olası bir İran kaynaklı göç dalgasına karşı sınırın İran tarafında mülteci kampları kurmayı değerlendirdiği belirtildi. Suriye iç savaşında yaşanan deneyimin bu planlamada etkili olduğu vurgulandı.

The Economist, Türkiye’nin Suriye’deki etkisinin arttığını ve yeni yönetimle birlikte PKK’ya karşı daha güçlü bir pozisyon elde ettiğini yazdı. Suriye güçlerinin, örgütün uzantısını kuzeydoğudan büyük ölçüde çıkardığı ifade edildi.

ABD İLE İLİŞKİLER VE HALKBANK GELİŞMESİ

Dergiye göre, ABD’nin Halkbank ile vardığı uzlaşma Ankara açısından önemli bir gelişme oldu. Bankanın milyarlarca dolarlık cezadan kurtulduğu belirtildi.

Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın, Türkiye’nin telkiniyle “İran’da Kürt ayaklanması planını askıya aldığı” iddiasına da yer verildi.

SOAS Üniversitesi’nden Karabekir Akkoyunlu’nun görüşlerine yer verilen haberde, Batılı ülkelerin Türkiye ile ilişkileri sürdürme isteğinin arttığı belirtildi.

Akkoyunlu’nun, “Türkiye’de içeride yaşananlar artık daha az önemseniyor. Bu da Erdoğan’a daha fazla hareket alanı sağlıyor” değerlendirmesi aktarıldı.

'ERDOĞAN'IN VAZGEÇİLMEZLİĞİ' VE 'HAPİS' YORUMU!

The Economist, bu sürecin Türkiye’de demokrasi açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceğini ve İmamoğlu’nun uzun süre cezaevinde kalma ihtimalinin siyasi dengeleri etkileyebileceğini vurguladı.

The Economist, “Bu durum, Türkiye’nin demokrasisi ve İmamoğlu için hayra alamet değil. Erdoğan ne kadar vazgeçilmez hale gelirse, en büyük rakibinin parmaklıklar arkasında geçireceği süre de o kadar uzayacak” ifadelerini kullandı.