The Economist: Türkiye ile İsrail arasında Suriye gerilimi derinleşiyor

Yayınlanma: 08.04.2025 - 10:57

Güncelleme: 08.04.2025 - 10:57

İngiltere merkezli The Economist dergisinde, Türkiye ve İsrail'in Suriye üzerinde artan gerginliğine ilişkin çarpıcı bir analiz kaleme alındı.

Yazıda, Türkiye ve İsrail’in Suriye'deki yönetim konusunda “anlaşmazlık” yaşadığı belirtilirken, İsrail'in terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG ile yakın ilişkiler kurmasının Ankara tarafından ciddi bir tehdit olarak görüldüğü vurgulandı.

“Türkiye bu riski kesinlikle ciddiye alıyor” ifadesine yer verilen analizde, bu durumun ilişkilerde yeni bir gerilim başlığı oluşturduğu kaydedildi.

Gazze saldırıları sonrası Türkiye-İsrail ilişkilerinin halihazırda “zehirlenmiş” olduğuna dikkat çekilen yazıda, bu yeni gelişmelerin “ilişkileri daha da kötüleştirebileceği ancak doğrudan bir çatışmanın pek olası görülmediği” ifade edildi.

“SAVAŞ DEĞİL, CAYDIRICILIK SAHNESİ KURULUYOR”

“NATO’nun en büyük ikinci ordusu ile Amerika’nın bölgedeki başlıca müttefiki arasında gerçek bir silahlı çatışma yaşanması pek olası değil” denilen analizde, “Her iki taraf da sahneyi savaşa değil caydırıcılığa hazırlıyor” yorumu yapıldı.

Yazıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ı “eski bir dost olarak” gördüğü ve onun başkan olmasıyla Türkiye'nin ABD ile ilişkilerinde, “F-35 savaş uçaklarının satışının önündeki engelin kaldırılması da dahil olmak üzere, bir iyileşme olabileceğini düşündüğü” kaydedildi.

Erdoğan’ın, Avrupa ile de ilişkilerini güçlendirme arayışında olduğu ve özellikle Ukrayna’daki savaş bağlamında güvenlik garantileri konusunda Avrupa'dan beklentiler içinde olduğu ifade edilen yazıda, “Erdoğan’ın İsrail’le savaşa girerek tüm bunları tehlikeye atması pek olası değil” değerlendirmesi yapıldı.

“İKİ ÜLKE DE İRAN'IN YENİDEN ETKİNLİK KAZANMASINI İSTEMİYOR”

Dergide yer verilen görüşe göre, Türkiye ve İsrail, Levant bölgesinde ortak çıkarlar etrafında iş birliği yapabilir.

Analizde, her iki ülkenin de İran’ın Suriye’de yeniden etkinlik kazanmasını istemediği ifade edilerek, “Yeni Suriye’nin başarısız olması halinde her ikisi de kaybedecek” uyarısı yapıldı.

Öte yandan The Economist’e konuşan İsrailli bir istihbarat yetkilisi ise, Suriye’nin “derin bir kriz” içinde olduğunu belirterek, “Erdoğan’ın İsrail’e meydan okuyacak zamanı olmayacak. Suriye’nin kaotik bir cihatçı devlete dönüşmesini engelleyebilirse bu İsrail için de olumlu olur” dedi.