İsrail'den basın çadırına hava saldırısı: Gazeteci diri diri yandı

Yayınlanma: 07.04.2025 - 17:12

Güncelleme: 07.04.2025 - 17:39

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Hilmi Al-Faqaawi'nin alevler içinde kaldığı ve meslektaşlarının onu kurtarmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı anlar yer aldı.

Başka bir videoda ise yanmış cesedinin bir battaniyeye sarılarak taşındığı görüldü.

Yaralananlar arasında gazeteci Ahmed Mansur’un da bulunduğu bildirildi.

Filistinli gazeteciler ve aktivistler, Mansur’un durumunun kritik olduğunu belirterek sosyal medyada görüntülerini paylaştı.

Yaralılar, daha önce İsrail’in saldırısına uğrayan ve ağır hasar gören Nasser Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

EKİM 2023'TEN BU YANA 210 GAZETECİ HAYATINI KAYBETTİ

Hilmi Al-Faqaawi’nin ölümüyle birlikte, Ekim 2023’te başlayan savaşın ardından Gazze’de öldürülen gazeteci sayısı en az 210’a yükseldi. Bu sayı, çatışmanın gazeteciler için şimdiye kadarki en ölümcül savaş hâline gelmesine yol açtı.

Watson Institute for International and Public Affairs’in hazırladığı Costs of War (Savaşın Maliyetleri) adlı rapora göre, Gazze'deki saldırılarda öldürülen gazeteci sayısı, iki dünya savaşı, Vietnam, Yugoslavya ve Afganistan savaşlarında hayatını kaybeden gazetecilerin toplamından daha fazla.

Gazeteci ve basın örgütleri, bölgede yaşananların tarafsız belgelenebilmesi için sahadaki gazetecilerin korunması gerektiğini vurguluyor.

İsrail ordusundan saldırıya ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, insan hakları savunucuları ve medya örgütleri olayın bağımsız bir şekilde soruşturulmasını talep ediyor.