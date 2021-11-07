The Economist'ten Türkiye analizi

07 Kasım 2021 Pazar, 15:05

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına getirilen eleştiriler devam ederken The Economist dergisi, yüksek enflasyon görülen ülkeler hakkında bir analiz yayımladı. Arjantin, Brezilya ve Türkiye'nin değerlendirildiği yazıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası'nda yaptığı değişikliklerin, Türkiye ekonomisinde olumsuz yansımalara sebep olduğu belirtildi.

Merkez Bankası para politikası komitesindeki üç üyenin ekim ayında Erdoğan tarafından görevinin sonlandırılmasına vurgu yapılan yazıda, "Bu tür tuhaflıklar sermaye çıkışına ve Türk lirasının değer kaybetmesine katkıda bulundu" ifadelerine yer verildi. Yapılan analizde, Türk lirasının değer kaybetmesiyle ithalattaki maliyetlerin yükselerek enflasyonun geçen yıla oranla sekiz puan artmasına yol açtığı ve böylece Merkez Bankası'nın hedeflediği rakamın dört katına çıkmasına yardımcı olduğu yorumu yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz arttırımına karşı çıkarak enflasyonu düşüreceğinin hatırlatıldığı analizde Merkez Bankası'nın bağımsızlığından taviz verilmesinin kötü sonuçlara yol açabildiği belirtildi. Yapılan analizde, gelişmiş ekonomilerde görülen fiyat artışlarının merkez bankaları tarafından sınırlandırılabildiği fakat bu durumun gerçekleşebilmesi için güvenilir bir merkez bankasına ihtiyaç duyulduğu görüşü yer aldı.