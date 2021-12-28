The Guardian: ABD tarım sektöründe 'modern kölelik' uygulanıyor

28 Aralık 2021 Salı, 11:40

İngiltere merkezli gazetenin iddiasına göre, Orta Amerika ülkelerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne getirilen insanların, sözleşmeli tarım işçileri olarak ülkede hapsedilmiş durumda olduğu belirtildi.

Habere göre, Georgia eyaletinin güneyinden Florida ile Teksas eyaletlerine kadar uzanan büyük bir insan ve işçi kaçakçılığı operasyonuna yönelik başlatılan soruşturma kapsamında ekim ayında 20'den fazla sanık federal komplo ile suçlandı.



İddianamenin yer aldığı gazetede, en az iki işçinin yaşam ve çalışma koşulları nedeniyle hayatını kaybettiği ve bir diğerinin de defalarca tecavüze uğradığı öne sürüldü.



YASA KAPSAMINDA DEĞİL

Haberde, "ABD'deki tarım işçileri, özellikle göçmen işçiler, sürekli olarak yüksek oranda cinsel saldırı, taciz gibi çeşitli istismarlara uğruyor. İşçiler, hırsızlık, yaralanma, iş kazası ve tehlikeli kimyasallara maruz kalma da dahil olmak üzere güvenlik sorunları yaşıyor" ifadeleri yer aldı.



Bu insanların, Ulusal Çalışma İlişkileri Yasası ve Adil Çalışma Standartları Yasası kapsamında olmadıkları için çok az koruma altında oldukları vurgulandı.



Haberde, ABD'li bir düşünce kuruluşu olan Ekonomi Politikaları Enstitüsü'nde göçmenlik yasası ve politika araştırmaları direktörü olarak görev yapan Daniel Costa'nın, ABD tarım sektöründe iş kanununun uygulanması konusundaki büyük eksikliğin yaygın işçi istismarlarında ana faktör olduğuna dair tespitlerine de yer verildi.

