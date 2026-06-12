The New York Times: ABD, Avrupa'daki hava ve deniz gücünü azaltmaya hazırlanıyor

New York Times'ın iki üst düzey Avrupalı yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Washington'un hazırladığı plan NATO'nun uzun menzilli saldırı ve istihbarat-gözetleme kapasitesini önemli ölçüde sınırlayabilir.

Habere göre ABD, NATO operasyonları için Avrupa'da görevlendirdiği F-16 ve F-15E savaş uçaklarının sayısını yaklaşık 150'den 100'e düşürmeyi planlıyor. Ayrıca deniz karakol ve keşif uçaklarının sayısının da 26'dan 15'e indirileceği belirtiliyor.

Plan kapsamında ABD'nin daha önce Avrupa için tahsis ettiği sekiz hava yakıt ikmal uçağının tamamının çekileceği de iddia edildi.

New York Times'a göre, Washington ayrıca füze taşıyan bir denizaltıyı ve bir uçak gemisini başka bölgelere kaydırmayı değerlendiriyor.

Uçak gemisi görev grubuna bağlı çok sayıda savaş gemisi ve savaş uçağının da yeniden konuşlandırılmasının planlandığı belirtildi.

Haberde, Avrupa'nın savunması için daha önce ayrılan iki bombardıman filosundan birinin de başka bir bölgeye aktarılabileceği ifade edildi.

OPERASYON KAPASİTESİNİ ETKİLER Mİ?

Gazeteye konuşan kaynaklar, söz konusu kesintilerin NATO'nun özellikle uzun menzilli taarruz kabiliyetleri ile keşif ve gözetleme faaliyetlerinde ciddi boşluklar yaratabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Reuters, söz konusu haberi bağımsız olarak doğrulayamadığını belirtti.

NATO ve ABD Savunma Bakanlığı ise haberle ilgili yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.

ABD Avrupa Komutanlığı geçen hafta yaptığı açıklamada, NATO Kuvvet Modeli'ne yaptığı katkıları "doğru ölçekte yeniden düzenleyeceğini" duyurmuş ancak ayrıntı paylaşmamıştı.

Reuters da mayıs ayında yayımladığı haberinde, Washington'un büyük bir kriz durumunda NATO müttefiklerine sağlayacağı bazı askeri kabiliyetleri azaltmayı planladığını aktarmıştı.

TRUMP'TAN AVRUPA'YA BASKI

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, uzun süredir Avrupa ülkelerini savunmaya yeterli kaynak ayırmamakla suçluyor.

Washington, Avrupa hükümetlerinin güvenlik konusunda ABD'ye aşırı bağımlı hale geldiğini savunurken, hem Avrupalı müttefiklerden hem de Asya'daki ortaklarından savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 3,5'ine çıkarmalarını talep ediyor.

Söz konusu planın hayata geçirilmesi halinde, Soğuk Savaş sonrası dönemde ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığını yeniden şekillendirmeye yönelik en kapsamlı adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.